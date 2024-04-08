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12:05, 8 апреля 2024Экономика

В России появятся вклады для накопления на первый взнос по ипотеке

Аналитик Солдатенкова: новые вклады помогут с первым взносом по ипотеке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России появятся банковские продукты, которые помогут накопить на первый взнос по ипотеке. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Законопроект о таких вкладах уже внесен на рассмотрение в Госдуму, рассказала она. Сейчас из-за ужесточения условий банки подняли размер первого взноса при оформлении ипотеки до 20-30 процентов, и новый инструмент поможет россиянам решить эту проблему, отметила эксперт.

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Вклад также позволит повысить вероятность одобрения ипотечного кредита, что особенно актуально с учетом снижения числа выдач, добавила Солдатенкова. При этом условия таких продуктов необходимо доработать, считает специалист. По ее мнению, ставка по этим вкладам должна быть выше средней, тогда можно ожидать массового интереса населения к ним. Судить о привлекательности новых продуктов как для банков и отрасли, так и для граждан, можно будет после окончательного принятия закона, заключила она.

Ранее стало известно, что правительство России увеличило общий лимит по льготной программе ипотеки для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, до 700 миллиардов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что благодаря этой мере получить кредит на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство удастся еще не менее чем 15 тысячам айтишников.

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