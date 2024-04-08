В России решили по-новому бороться с незаконными свалками

Правительство разработало новый законопроект о ликвидации незаконных свалок

Правительство России разработало дополнение к законопроекту о выявлении и ликвидации незаконных свалок. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта.

Новая версия законопроекта разделяет полномочия муниципальных и региональных властей в борьбе с незаконными захоронениями мусора. Согласно проекту, искать несанкционированные свалки в населенных пунктах должны органы местного самоуправления. За пределами населенных пунктов поиск возлагается на региональные власти.

Законопроект определяет и ответственных за ликвидацию свалки. Ее должны расчистить те, кто ее создал, и/или собственники, землепользователи и арендаторы участков, на которых возникло скопление мусора. Свалку могут убрать и МСУ или региональные власти. Это возможно, если ответственные за ее создание не откликнулись на требование ликвидировать ее в течение 30 дней, либо если не удалось установить, кто организовал свалку.

Также отмечается, что убравшие мусор органы вправе требовать компенсацию расходов от ответственных за скопление мусора — создателей свалки или собственников земель, на которых она оказалась.

В настоящее время в законодательстве нет четких механизмов выявления и ликвидации несанкционированных свалок, отметил говорит старший юрист экологического направления юридической фирмы Vegas Lex Дмитрий Моторин. По его словам, чаще всего их начинают убирать только после «инициативы» Росприроднадзора или прокуратуры.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года. Согласно данным Росприроднадзора, на 1 января 2022 года в России обнаружено более 15 тысяч несанкционированных свалок.

Ранее эксперты Агентства по охране окружающей среды (EA) изучили выбросы метана на свалках и пришли к выводу, что захоронения отходов вредят планете гораздо больше, чем считалось ранее. Специалисты установили, что неконтролируемые выбросы газа происходят из-за разложения органических отходов и протечек емкостей, в которых должен накапливаться метан.