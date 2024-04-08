Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 8 апреля 2024Экономика

В России вырос разрыв между зарплатами в регионах

Росстат: разрыв в средних зарплатах в российских регионах вырос до 4,4 раза

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Максимальный разрыв между средними зарплатами в регионах России с 2022 по 2023 год вырос на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».

Разница между показателями заработных плат в субъектах достигла 4,4 раза. Самые высокие номинальные начисленные зарплаты в Чукотском (158 тысяч рублей) и Ямало-Ненецком (145 тысяч рублей) автономных округах и в Москве (136 тысяч рублей), а наиболее низкие — в Ингушетии (36 тысяч рублей) и Чечне (37 тысяч рублей). Средняя по стране зарплата в 2023 году увеличилась на 14,1 процента, до 73,7 тысячи рублей. В реальном выражении прирост составил 7,8 процента.

Материалы по теме:
«Мы оказались в плюсе на 17 миллионов рублей» Россияне научились зарабатывать на убитых квартирах. В чем их секрет?
«Мы оказались в плюсе на 17 миллионов рублей»Россияне научились зарабатывать на убитых квартирах. В чем их секрет?
31 марта 2024
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024

Самые высокие зарплаты, согласно статистике, получают занятые в сфере добычи нефти и газа (180 тысяч рублей), финансов и страхования (169 тысяч рублей) и производстве табачных изделий (140 тысяч рублей). Как отметили в Министерстве труда, сильнее всего за год (более чем на 20 процентов) увеличились зарплаты в сфере производства одежды, кожи и изделий из кожи, компьютеров, электронных, оптических, а также готовых металлических изделий, электрооборудования и транспортных средств.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ). По словам председателя ФНПР Михаила Шмакова, необходимо «двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета», и на его основе рассчитывать МРОТ. В России появились сложности с расчетом этого показателя, когда он стал базироваться не на расходах, а на доходах граждан — это спровоцировало замедление роста МРОТ.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      В Запорожье поврежден промышленный объект

      Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

      Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург

      Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

      Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

      Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше