В России вырос разрыв между зарплатами в регионах

Росстат: разрыв в средних зарплатах в российских регионах вырос до 4,4 раза

Максимальный разрыв между средними зарплатами в регионах России с 2022 по 2023 год вырос на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».

Разница между показателями заработных плат в субъектах достигла 4,4 раза. Самые высокие номинальные начисленные зарплаты в Чукотском (158 тысяч рублей) и Ямало-Ненецком (145 тысяч рублей) автономных округах и в Москве (136 тысяч рублей), а наиболее низкие — в Ингушетии (36 тысяч рублей) и Чечне (37 тысяч рублей). Средняя по стране зарплата в 2023 году увеличилась на 14,1 процента, до 73,7 тысячи рублей. В реальном выражении прирост составил 7,8 процента.

Самые высокие зарплаты, согласно статистике, получают занятые в сфере добычи нефти и газа (180 тысяч рублей), финансов и страхования (169 тысяч рублей) и производстве табачных изделий (140 тысяч рублей). Как отметили в Министерстве труда, сильнее всего за год (более чем на 20 процентов) увеличились зарплаты в сфере производства одежды, кожи и изделий из кожи, компьютеров, электронных, оптических, а также готовых металлических изделий, электрооборудования и транспортных средств.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ). По словам председателя ФНПР Михаила Шмакова, необходимо «двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета», и на его основе рассчитывать МРОТ. В России появились сложности с расчетом этого показателя, когда он стал базироваться не на расходах, а на доходах граждан — это спровоцировало замедление роста МРОТ.