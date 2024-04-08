Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 8 апреля 2024Россия

В российском городе началась эвакуация после перелива воды через дамбу

Губернатор Паслер: вода перелилась через дамбу в Новотроицке, идет эвакуация

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вода перелилась через дамбу в Новотроицке Оренбургской области, в городе началась эвакуация. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По словам чиновника, на месте происшествия уже работает спецтехника, рабочие начали отсыпку дамбы.

«Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения», — написал в блоге Паслер. Он добавил, что ситуация в городе находится под контролем властей.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks

      В Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС

      Путин поручил распространить один вид льготной ипотеки на «вторичку»

      Шансы осужденной экс-министра культуры Крыма отправиться в зону СВО оценили

      В МЧС дали прогноз по ситуации с паводками

      Гражданам одной страны раздадут деньги в цифровой валюте

      Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене россиянина

      Стало известно о планах США запускать ракеты с территории Японии

      Качество планируемых к передаче ВСУ истребителей оценили

      Россияне назвали главные сложности в ремонте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше