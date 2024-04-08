В российском городе началась эвакуация после перелива воды через дамбу

Губернатор Паслер: вода перелилась через дамбу в Новотроицке, идет эвакуация

Вода перелилась через дамбу в Новотроицке Оренбургской области, в городе началась эвакуация. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По словам чиновника, на месте происшествия уже работает спецтехника, рабочие начали отсыпку дамбы.

«Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения», — написал в блоге Паслер. Он добавил, что ситуация в городе находится под контролем властей.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков.