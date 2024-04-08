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09:19, 8 апреля 2024Россия

В российском регионе допустили подтопления десятка тысяч домовладений

МЧС: в Курганской области могут быть подтоплены более 10 тысяч домов и участков
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Курганской области из-за паводка могут быть подтоплены более 10 тысяч домовладений. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

«При максимальных допустимых значениях будут подвержены [подтоплению] 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что в зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 18 тысяч человек, более 3,5 тысячи из которых — дети.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России. Уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены, добавлял он. От паводков, по последним данным, больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. В зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

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      Анастасия Шейкина
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