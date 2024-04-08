Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:14, 8 апреля 2024Силовые структуры

Полиция задержала подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Baza: подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Тверской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Вероятного подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье задержали в Тверской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Россиянина задержали примерно в полночь в одном из домов в тверском микрорайоне «Химинститут». Согласно информации издания, Филипп Ж. в настоящий момент находится в отделе полиции.

Ранее сотрудники правоохранительных органов перекрыли съезды с трассы М-10 на М-11 в Подмосковье из-за введенного в области плана «Сирена». 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Московской области. Одного из правоохранителей спасти не удалось, второй на данный момент находится в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

      Изменены популярные представления о мозжечке

      Популярная 53-летняя ведущая позировала на видео в бикини

      Россияне пропустят полное затмение Солнца

      Полиция задержала подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

      Мужчина решил жениться во второй раз и выдвинул неожиданное требование экс-жене

      В России рассекретили документы по Крымской операции 1944 года

      В Германии предупредили ВСУ о неизбежном дефиците снарядов

      Эскортница рассказала о трудностях в личной жизни из-за своей работы

      В России нашли способ заменить основной компонент пороха для боеприпасов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше