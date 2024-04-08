Полиция задержала подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Baza: подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Тверской области

Вероятного подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье задержали в Тверской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Россиянина задержали примерно в полночь в одном из домов в тверском микрорайоне «Химинститут». Согласно информации издания, Филипп Ж. в настоящий момент находится в отделе полиции.

Ранее сотрудники правоохранительных органов перекрыли съезды с трассы М-10 на М-11 в Подмосковье из-за введенного в области плана «Сирена». 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Московской области. Одного из правоохранителей спасти не удалось, второй на данный момент находится в реанимации.