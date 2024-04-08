В СКР сообщили о задержании обвиняемого в расправе над бизнесменом

В Сургуте задержали мужчину, застрелившего бизнесмена на глазах у жены и ребенка

В Сургуте задержали 37-летнего мужчину, расправившегося с 44-летним бизнесменом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Задержанному уже предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления.

Ранее стало известно, что 4 апреля неизвестный около подъезда дома №55 по проспекту Мира несколько раз выстрелил в пострадавшего. Тот не выжил. Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Потерпевший был предпринимателем: сдавал в аренду технику. Расправа произошла на глазах у его жены и ребенка. Они не пострадали. Супруга считает, что причиной трагедии могли стать разногласия с конкурентами по бизнесу.