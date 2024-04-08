В США допустили развал страны

Newsweek: в Техасе допустили объявление независимости 25 штатов

США могут ждать развал и объявление независимости 25 штатов, заявил президент Националистического движения Техаса Дэниел Миллер. Его цитирует журнал Newsweek.

«Станет лучше, если Калифорния мирным путем станет независимой страной с дружественными отношениями с США», — сказал он, комментируя результаты опросов социологической службы YouGov.

По словам политика, подобные исследования показывают уровень поддержки сепаратизма ниже фактического, поскольку «компании понятия не имеют, как проводить опросы по теме отделения или выхода из состава страны».

«Соединенные Штаты распадаются», — резюмировал Миллер.

Ранее стало известно, что в Техасе среди кандидатов на выборные должности появился тренд на выход штата из состава Соединенных штатов Америки. Как сообщает издание Dallas Morning News, более 150 кандидатов подписали обязательство «Заберем Техас назад».