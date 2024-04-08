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16:35, 8 апреля 2024Мир

В США допустили развал страны

Newsweek: в Техасе допустили объявление независимости 25 штатов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США могут ждать развал и объявление независимости 25 штатов, заявил президент Националистического движения Техаса Дэниел Миллер. Его цитирует журнал Newsweek.

«Станет лучше, если Калифорния мирным путем станет независимой страной с дружественными отношениями с США», — сказал он, комментируя результаты опросов социологической службы YouGov.

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По словам политика, подобные исследования показывают уровень поддержки сепаратизма ниже фактического, поскольку «компании понятия не имеют, как проводить опросы по теме отделения или выхода из состава страны».

«Соединенные Штаты распадаются», — резюмировал Миллер.

Ранее стало известно, что в Техасе среди кандидатов на выборные должности появился тренд на выход штата из состава Соединенных штатов Америки. Как сообщает издание Dallas Morning News, более 150 кандидатов подписали обязательство «Заберем Техас назад».

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      Виктория Кондратьева
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