В Техасе увидели шанс выхода из состава США

Газета Dallas Morning News предупредила граждан о возможном выходе штата из США

В Техасе среди кандидатов на выборные должности появился тренд на выход штата из состава Соединенных штатов Америки. Об этом пишет Dallas Morning News.

Издание обратило внимание, что более 150 кандидатов подписали обязательство «Заберем Техас назад». Это движение предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США.

В январе Техас отказался подчиниться Вашингтону и пустить сотрудников федеральной пограничной службы на границу. Техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента США Джо Байдена «уйти с дороги», а губернаторы Оклахомы и Флориды решили направить свои национальные гвардии на помощь бунтующему штату.

Еще в 2022 году Республиканская партия США в Техасе предложила провести референдум о выходе штата из состава США. В принятой партийной платформе было указано, что федеральное правительство ущемляет права штата в сфере местного самоуправления, которое сохраняет за ним право «отсоединиться от США». «Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют. Техас сохраняет за собой право на отделение от США, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим», — говорилось в одном из положений документа.