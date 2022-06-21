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В Техасе предложили провести референдум о выходе из состава США

Республиканцы Техаса хотят провести референдум о выходе штата из состава США

Фото: Jill Colvin / AP

Республиканская партия США в Техасе предложила провести референдум о выходе из состава Соединенных штатов в 2023 году. Об этом говорится в недавно принятой партийной платформе.

«Мы призываем заксобрание Техаса принять в ходе следующей сессии закон с требованием референдума в 2023 году для народа Техаса, чтобы определить, должен ли штат Техас вновь заявить свой статус независимого государства», — сказано в докладе.

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В отчете указано, что федеральное правительство ущемляет права штата в сфере местного самоуправления, которое сохраняет за ним право «отсоединиться от США». «Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют. Техас сохраняет за собой право на отделение от США, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим», — говорится в одном из положений документа.

Техасские республиканцы на съезде, который собрал около 5 тысяч человек, также отказались признать легитимность победы президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году.

Ранее в США назвали будущего лидера Республиканской партии. Бывший президент США Дональд Трамп поддержал члена Республиканской партии Блейка Мастерса в ходе предвыборной кампании на предварительном голосовании в штате Аризона. 35-летний Мастерс получил также поддержку от миллиардера, сооснователя PayPal Питера Тиля, который, по данным издания, уже вложил в кампанию политика 13,5 миллиона долларов. Блейка Мастерса охарактеризовали как политика нового стиля — с элитным образованием и большими финансовыми возможностями, но при этом как националиста-консерватора и популиста.

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Анжелика Бережная
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