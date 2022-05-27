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В США назвали будущего лидера Республиканской партии

Politico рассказало о Блейке Мастерсе, называемом будущим лидером республиканцев в США

Кадр: @bgmasters

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал члена Республиканской партии Блейка Мастерса в ходе предвыборной кампании на предварительном голосовании в штате Аризона. Мастерса называют возможным будущим лидером республиканцев, рассказывает издание Politico.

35-летний Мастерс получил также поддержку от миллиардера, сооснователя PayPal Питера Тиля, который, по данным издания, уже вложил в кампанию политика 13,5 миллиона долларов. В студенчестве Мастерс написал книгу о Тиле, а тот затем назначил его президентом Фонда Тиля и операционным директором своей инвестиционной фирмы.

Блейка Мастерса охарактеризовали как политика нового стиля: с элитным образованием и большими финансовыми возможностями, но при этом как националиста-консерватора и популиста, что связано с влиянием Трампа. Politico рассказало о вечеринке в ходе предвыборной кампании, названной дебатами с одним из главных соперников за выдвижение в Сенат от Республиканской партии в Аризоне. Экс-президент США в ходе нее позвонил Мастерсу, выразив поддержку. Отмечается, что хоть сейчас поддержка Трампа и выглядит неоднозначно, Мастерсу она предоставляет авторитет от большого числа избирателей.

Молодой политик, пишет издание, также резко критикует бигтех, демократов за попытки изменить американский электорат за счет иммигрантов, называет президентские выборы 2020 года сфальсифицированными, выступает против помощи Украине и против абортов. В одном из предвыборных роликов он появился с собственной винтовкой, отметив, что «она предназначена для убийства людей», а также рассказал о гранатомете в его арсенале.

Себя Мастерс называет смелым, уникальным и разнообразным. «Я провожу смелую кампанию. Я не буду стесняться слов: я думаю, что наша страна находится в большой беде. И я говорю о проблемах и решениях», — приводит издание слова республиканца.

Популярный телеведущий Такер Карлсон называл Мастерса будущим Республиканской партии, добавляет Politico. При этом отмечается и о сложностях даже в предварительном голосовании: пока что в Аризоне, согласно опросам, он идет на третьем месте, но местные сторонники республиканцев еще не определились с кандидатом. А молодому политику придется показывать свои идеи возрастным избирателям — две трети сторонников Республиканской партии в Аризоне старше 55 лет.

В случае избрания в Сенат Мастерс, по его словам, обещает работать над тем, чтобы перестроить республиканскую партию в политическую организацию, «в первую очередь выступающую за семью и рабочих».

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Антон Похиляк
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