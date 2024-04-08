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09:44, 8 апреля 2024Россия

Власти российского города попросили жителей скинуться на кладбище

Власти Татарска Новосибирской области попросили жителей скинуться на кладбище

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти города Татарска в Новосибирской области попросили жителей скинуться на кладбище. Призыв опубликован на портале городской администрации.

В объявлении властей сообщается, что деньги пойдут на благоустройство кладбища — установку металлических ограждений и мусорных площадок.

«В рамках поддержки инициативного проекта необходим вклад населения в размере 151 000 рублей (...). Не оставайтесь в стороне», — обратились к гражданам власти города.

Ранее сообщалось, что в городе Нытве Пермского края в могиле ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Ощепковой похоронили постороннего человека.

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      Марк Леонов
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