Влияние договоренности США и Турции на ситуацию с переводами из России оценили

РИА Новости: соглашение США и Турции по санкциям не помогло с переводами из РФ

Новая система уведомлений по антироссийским санкциям, которой договорились придерживаться в Турции и США, пока не повлияла на ситуацию с денежными переводами из РФ и ограничения сохраняются, сообщает РИА Новости.

«До сих пор имеются проблемы с получением платежей. Проблема не решена», — оценил источник агентства в банковской среде страны.

Схема предполагает, что американцы начнут предварительно уведомлять страну о риске введения ограничений за сотрудничество с россиянами, после чего им будут сообщать о результатах проведенного расследования.

В декабре президент США Джо Байден подписал указ, применение которого грозит иностранным банкам вторичными санкциями за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары, на фоне которых поставки из Турции в Россию снизились в первом квартале 2024 года почти на треть, до 2,1 миллиарда долларов.