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17:09, 8 апреля 2024Мир

Во Франции осудили Украину за удары по ЗАЭС

Политик Филиппо раскритиковал Украину за удары по ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал Украину за удары по Запорожской АЭС, призвав остановить подобные провокации.

«Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает глубокую озабоченность! Обвиненная Украина отрицает, что это ее рук дело, и обвиняет Россию», — раскритиковал Киев политик.

Филиппо отметил, что российские войска контролируют станцию на протяжении двух лет, прошлые нападения совершала именно украинская сторона. В связи с этим политик указал на сходство с фальшивыми опровержениями подрыва газопровода «Северный поток» и убийства журналистки Дарьи Дугиной.

Политик призвал прекратить финансовую и военную поддержку Украины, которая ведет к эскалации конфликта.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва никогда не атаковала ядерные объекты на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что подобные действия имеют очень плохие последствия, но Киев, несмотря на это, «продолжает свою террористическую активность».

8 апреля МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской атомной электростанции в результате атаки дронов.

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      Варвара Кошечкина
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