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04:55, 8 апреля 2024Мир

Во Франции отметили ухудшение положения Зеленского

Slate: Зеленский теряет поддержку не только на Украине, но и на Западе

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку как в своей стране, так и на Западе. Об этом рассказал французский журналист Лео Пьер в статье для Slate.

Он отметил, что глава государства сталкивается с критикой со стороны депутатов Верховной Рады, которые упрекают его в чрезмерном контроле и злоупотреблении военным положением для «зачистки от оппозиции». Автор материала напомнил, что Зеленский перенес проведение президентских выборов, которые должны были состояться этой весной.

Он предупредил, что это может вызвать крупный политический скандал в стране, а президент рискует оказаться в его центре. «Зеленский становится все более спорной фигурой как на Украине, так и в международном сообществе, где его отношение к западным правительствам вызывает раздражение», — добавил Пьер.

Ранее глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Запад может «раздавить» Зеленского после истечения срока его президентских полномочий. Он допустил, что США, Великобритания, Франция и Германия могут начать разжигать протесты украинской оппозиции, а также подрывать авторитет Зеленского и прекращать с ним личные встречи.

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      Марина Совина
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