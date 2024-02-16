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05:22, 16 февраля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли способ лишить Зеленского власти

Политолог Бортник: Запад избавится от Зеленского через вопрос легитимности
СюжетПротесты в Германии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что страны Запада могут «раздавить» президента Украины Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства. С таким мнением он выступил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него», — предположил эксперт.

По мнению аналитика, США, Великобритания, Франция и Германия способны разжигать протесты украинской оппозиции, а также подрывать авторитет Зеленского и прекращать с ним личные встречи. Через вопрос его легитимность как президента Запад избавится от него, заключил Бортник.

Ранее Зеленский озвучил намерение выдвинуться на второй президентский срок. «Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну», — сказал он.

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      Марина Совина
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