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13:36, 8 апреля 2024Мир

Во Франции заявили о неспособности Киева победить в конфликте

Евродепутат от Франции Мариани заявил, что Киев не сможет победить в конфликте

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил о неспособности Киева победить в конфликте на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала LCI.

«Сегодня меня интересует скорейшее установление мира», — отметил евродепутат.

Он добавил, что относится к тем, кто не верит, что Киев сможет одержать победу в конфликте. Более того, он предупредил, что следующие несколько месяцев приведут к дальнейшему отходу Вооруженных сил Украины.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на десять лет.

Депутат ЕП Тьерри Мариани назвал безумием выделение Киеву в рамках этого соглашения нового пакета помощи на сумму три миллиарда евро.

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      Лина Пивоварова
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