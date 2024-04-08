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09:36, 8 апреля 2024Мир

Восточный сосед России задумал создать союз с США из-за конфликта на Украине

Кисида: союз Японии и США необходим из-за ситуации на Украине и Ближнем Востоке

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что оборонный союз Токио с Вашингтоном необходим из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По словам японского премьера, продолжающийся конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Азии побудили страну к пересмотру своей оборонной стратегии. «Именно поэтому Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, а также существенно изменить политику безопасности на этих направлениях», — отметил Кисида.

Кисида сделал это заявление в преддверии саммита в США, где он планирует встретиться с президентом Джо Байденом и выступить на заседании Конгресса. Он также планирует принять участие на первом трехстороннем саммите представителей США, Японии и Филиппин.

Премьер-министр соседней восточной страны также подчеркнул, что видит угрозу в «попытках изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», подразумевая территориальные споры Филиппин и Японии с Китаем.

Ранее сообщалось, что премьер Японии Кисида предложил Северной Корее провести первую с 2002 года встречу на высшем уровне.

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      Лина Пивоварова
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