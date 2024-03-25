В Северной Корее заявили о планах провести первый с 2002 года саммит с Японией

AP: Северная Корея заявила о планах провести первый с 2002 года саммит с Японией

Северная Корея заявила о получении предложения от премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести первый с 2002 года саммит двух стран на высшем уровне. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон, пишет газета Associated Press (AP).

При этом Ким Е Чжон подчеркнула, что Пхеньян выдвигает целый ряд требований в отношении Токио, чтобы саммит состоялся. В частности, она сообщила, что если Кисида сделает центральными темами переговоров проблему похищений японцев в КНДР и испытания новейших вооружений, то Северная Корея расценит инициативу лишь «как просто попытку повысить его популярность».

«Премьер-министр должен знать, что он не сможет встретиться с руководством нашей страны только потому, что он этого хочет или просто потому, что он полон решимости», — рассказала она.

Как отмечают авторы материала, Северная Корея может быть заинтересована в саммите, чтобы не допустить формирования треугольника «Вашингтон — Сеул — Токио», который может быть направлен против Пхеньяна. В то же время Кисида заинтересован в переговорах, чтобы поднять рейтинг теряющей популярность Либерально-демократической партии Японии. В последний раз саммит на высшем уровне двух стран состоялся в 2002 году, когда лидер КНДР Ким Чен Ир встретился с премьером Японии Дзюнъитиро Коидзуми.

Ранее стало известно, что Кисида предпримет попытку улучшить отношения с Северной Кореей из-за падения своей популярности. Предполагается, что КНДР осталась последней внешнеполитической опцией, которую политик может использовать для роста собственной популярности. Как отмечает газета The Financial Times (FT), США приветствуют намерения японской стороны.