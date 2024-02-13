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10:33, 13 февраля 2024Мир

Премьер Японии займется отношениями с КНДР для спасения своего рейтинга

FT: премьер Японии Кисида надеется на улучшение отношений с КНДР из-за рейтинга

Фото: Shuji Kajiyama / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида займется улучшением отношений с КНДР из-за падения своей популярности. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне и Токио.

Как пишет издание, Кисида предпринимает усилия для организации встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, в ходе которой будет обсуждаться и освобождение японских граждан, задержанных КНДР. В ходе выступления в парламенте страны японский премьер заявил, что необходимо без промедления налаживать отношения с Пхеньяном, и выразил надежду на «дипломатический прорыв».

Источники отмечают, что стремление Кисиды к переговорам с КНДР вызвано падением популярности внутри страны. «Единственная оставшаяся дипломатическая карта, которую премьер-министр Кисида должен использовать для повышения своего рейтинга, — это отношения между Японией и Северной Кореей», — заявил японский политолог Масатоши Хонда.

Переговоры между Японией и Северной Кореей могут принести пользу на фоне напряженности в отношениях между КНДР и США. Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что Вашингтон приветствует усилия Токио.

Ранее Министерство обороны Японии выразило протест Северной Корее в связи с тестовым запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. «Чтобы защитить жизни и имущество граждан, мы продолжим тесно сотрудничать с США, Южной Кореей и другими странами», — заявили в ведомстве.

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      Юрий Леонов
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