Япония отреагировала на запуск северокорейской ракеты

Минобороны Японии заявило протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты

Минобороны Японии заявили о выражении протеста Северной Корее в связи с тестовым запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте японского военного ведомства.

«Действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мира. Такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему. Наша страна заявила КНДР решительный протест и осуждение. Чтобы защитить жизни и имущество граждан, мы продолжим тесно сотрудничать с США, Южной Кореей и другими странами и сделаем все возможное для сбора и анализа информации, а также для мониторинга и контроля», — говорится в официальном сообщении.

О запуске первой за этот год северокорейской ракеты стало известно утром 14 января. «Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (на южнокорейских картах обозначается как Восточное море — прим. "Ленты.ру") моря», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Позднее Минобороны Японии сообщили, что запущенная из Северной Кореи ракета неустановленного типа упала в акватории Японского моря за пределами японской экономической зоны, не достигнув ее.