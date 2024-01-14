Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 14 января 2024Мир

Япония отреагировала на запуск северокорейской ракеты

Минобороны Японии заявило протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты
СюжетМинобороны:
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: KCNA / Reuters

Минобороны Японии заявили о выражении протеста Северной Корее в связи с тестовым запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте японского военного ведомства.

«Действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мира. Такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему. Наша страна заявила КНДР решительный протест и осуждение. Чтобы защитить жизни и имущество граждан, мы продолжим тесно сотрудничать с США, Южной Кореей и другими странами и сделаем все возможное для сбора и анализа информации, а также для мониторинга и контроля», — говорится в официальном сообщении.

О запуске первой за этот год северокорейской ракеты стало известно утром 14 января. «Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (на южнокорейских картах обозначается как Восточное море — прим. "Ленты.ру") моря», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Позднее Минобороны Японии сообщили, что запущенная из Северной Кореи ракета неустановленного типа упала в акватории Японского моря за пределами японской экономической зоны, не достигнув ее.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мир готовится к новой пандемии. «Болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19

      МИД Франции прокомментировал итоги выборов на Тайване

      Украинские БПЛА атаковали поселок в Курской области

      После пожара на складе Wildberries возбуждено уголовное дело

      Путин назвал перспективные для освоения российские регионы

      Германия захотела расширять сотрудничество с Тайванем

      В России обвинили США в создании опасного военного биопроекта

      Путин призвал наращивать темпы развития Дальнего Востока

      Валуев ответил на заявление Тарасовой о смене фигуристами гражданства

      В Швеции захотели усилить контроль над гражданскими судами на Балтике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости