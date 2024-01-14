В Японии сообщили о падении северокорейской баллистической ракеты

NHK: запущенная из КНДР ракета упала за пределами экономической зоны Японии

Запущенная из Северной Кореи ракета неустановленного типа упала в акватории Японского моря за пределами японской экономической зоны, не достигнув ее. Об этом со ссылкой на источники в японских Силах самообороны сообщает телеканал NHK.

По мнению японских военных, запущенная северокорейскими военными ракета представляет собой баллистическую ракету малой дальности. Информации о каких-либо повреждениях в ходе падения ракеты нет.

О запуске первой за этот год северокорейской ракеты стало известно утром 14 января. «Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (на южнокорейских картах обозначается как Восточное море — прим. "Ленты.ру") моря», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Позднее эту информацию подтвердила Береговая служба Японии.