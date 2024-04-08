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12:07, 8 апреля 2024Бывший СССР

Качество планируемых к передаче ВСУ истребителей оценили

Военный эксперт Дандыкин: готовым к передаче ВСУ от Греции F-16 нужен ремонт

Фото: Senior Airman Patrick Sullivan / Wikimedia

Качество планируемых к передаче Вооруженным силами Украины (ВСУ) истребителей F-16C/-D Block 30 может быть не самым высоким из-за истечения предельного срока службы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что самолеты могут потребовать ремонта.

«У F-16 есть много модификаций. Это легкие истребители, самые массовые в мире. Это основной истребитель у НАТО, естественно, есть такие и у Греции, [которая собирается передать ВСУ F-16C/-D Block 30]. Страна достаточно активна в передаче Украине вооружений: она передавала БТР, комплексы ПВО. Теперь вот 32 истребителя, что уже серьезно: это две полноценных эскадрильи», — заметил Дандыкин.

Вместе с тем, он отметил, что, только по официальным заявлениям, истребители израсходовали около 60 процентов предельного срока службы. В реальности эти цифры могут отличаться, хотя даже износ свыше 50 процентов уже предполагает ремонт.

«Если заканчивается срок, нужно много чего менять. Самолет постоянно проходит модернизацию, ремонты, замену двигателя, много всего. Если срок службы выходит за половину — это уже серьезно», — считает военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Греция запланировала передать Украине старые истребители F-16C/-D Block 30, подлежащие утилизации. Уточняется, что истребители сильно «пострадали» из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки, но их пригодность находится на пути к восстановлению.

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      Варвара Кошечкина
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