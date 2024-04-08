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04:05, 8 апреля 2024Мир

В Германии предупредили ВСУ о неизбежном дефиците снарядов

Аналитик Масала: инициативы Чехии и Эстонии не спасут ВСУ от дефицита снарядов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся избежать острой нехватки боеприпасов, несмотря на инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Киева. Об этом предупредил военный аналитик Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt.

Он пояснил, что перед отправкой боеприпасов на Украину необходимо провести переговоры и заключить соглашения, что займет некоторое время. «Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов», — указал эксперт.

По его словам, ситуация с боеприпасами для украинских войск сильнее зависит от европейских стран, чем от итогов президентских выборов в США. При этом аналитик допустил, что смена американского руководства может сильно отразиться на Украине. «Если Трамп победит, высока вероятность, что поддержка со стороны Соединенных Штатов полностью прекратится», — полагает он.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что союзники Украины по Евросоюзу и НАТО собрали средства для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ вне западных стран. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры о приобретении еще 500 тысяч таких боеприпасов.

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      Марина Совина
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