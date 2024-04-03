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15:53, 3 апреля 2024Мир

Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ

МИД Чехии: собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для Украины

Фото: Aimee Dilger / Globallookpress.com

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что союзники Киева по Евросоюзу и НАТО собрали средства для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) вне западных стран. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, на данный момент ведутся переговоры о приобретении еще 500 тысяч таких боеприпасов.

В начале марта источники Bloomberg сообщали, что снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель, однако точные сроки будут зависеть от контракта и графиков поставок и могут измениться.

Согласно инициативе, которую предложил президент Чехии Петр Павел, чешская сторона будет выступать в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку снарядов, которые затем будут отправлены Киеву.

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      Варвара Кошечкина
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