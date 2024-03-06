Союзники Украины собрали почти все средства для закупки снарядов вне ЕС

Bloomberg: союзники Киева собрали почти все средства для закупки снарядов вне ЕС

Союзники Киева собрали почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) вне Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель, однако точные сроки будут зависеть от контракта и графиков поставок и могут измениться.

Согласно инициативе, которую предложил президент Чехии Петр Павел, чешская сторона будет выступать в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку снарядов, которые затем будут отправлены на Украину.

Ранее стало известно, что Франция уже в ближайшее время может присоединиться к инициативе стран ЕС по передаче денег Чехии на закупку украинских боеприпасов вне европейского объединения. Инициативу также поддержали Германия, Нидерланды и Дания.