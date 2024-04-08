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19:31, 8 апреля 2024Наука и техника

Названы задачи работающего под Авдеевкой робота-сапера «Сталкер»

Военный эксперт Дандыкин сообщил об эффективности робота-сапера «Сталкер»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тяжелый робототехнический комплекс разминирования «Сталкер» поможет эффективно убрать мины под Авдеевкой, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О задачах робота-сапера он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«В силу того, что сейчас очень много взрывчатых веществ — и противотанковые мины, и фугасы, появился такой робот, который может проводить разминирование без повреждения самой машины. "Сталкер" порядка 30 тонн. То есть для него противопехотные мины вообще не проблема — это хлопушки, которые он уничтожает», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что робот управляется оператором дистанционно до одного километра.

«Это очень важно. Жизнь сапера — это самое главное. Очевидно, "Сталкер" поможет эффективно убирать мины. Чем больше их будет, тем эффективнее наши саперы будут выполнять задачи», — заключил он.

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Ранее стало известно, что тяжелый робототехнический комплекс разминирования «Сталкер» начал испытания в зоне специальной военной операции (СВО) под Авдеевкой. Комплекс разработан для очистки местности от взрывоопасных предметов. Предназначен для работы на всех типах полей.

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