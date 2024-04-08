Задержание ФСБ и МВД пособников украинских аферистов попало на видео

ФСБ показала видео задержания причастных к узлам связи украинских колл-центров

ФСБ показала видео задержания участников преступной группы, причастных к организации узла связи для украинских мошенников. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах силовики врываются в квартиры фигурантов и надевают на них наручники. Одного из мужчин задерживают на улице и ведут к служебному авто.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД раскрыли пятерых участников преступной группы. Пособники телефонных аферистов обвиняются в причастности к хищению денег у граждан России. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. С санкции суда они арестованы. По данным ФСБ, задержанные создали сеть виртуальных узлов связи на территории России, которые обеспечивали работу украинских мошеннических колл-центров. С использованием только одного из них россияне лишились свыше семи миллиардов рублей. Эти средства направлялись на финансирование Вооруженных сил Украины.