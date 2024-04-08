Закопанный заживо новорожденный провел шесть часов под землей и выжил

Daily Mail: в Гане новорожденная девочка провела шесть часов под землей и выжила

В Гане новорожденный ребенок, заживо закопанный матерью, провел шесть часов под землей и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя мать девочки из Уганды закопала ее в своем саду ночью, всего через несколько минут после родов. Новорожденного ребенка обнаружили только утром следующего дня. Родственники матери заметили кровавые следы в саду и в результате нашли место, где была закопана девочка. Семья тут же вызвала бригаду скорой помощи.

Девочку достали из-под земли. Отмечается, что она была прикреплена пуповиной к плаценте. Тело новорожденной покрывали глубокие порезы и синяки. Медики очистили девочку от грязи и перерезали ей пуповину. Спустя несколько минут она издала слабый крик.

Посиневшего от холода младенца укутали в полотенца и срочно отвезли в больницу. По прибытии в медицинское учреждение девочка начала громко кричать и подавать признаки жизни. Врачи помыли ребенка и обработали раны, а затем поместили в кувез и снабдили кислородом через носовые канюли.

Дальнейшее обследование показало, что девочка практически не пострадала: у нее не были повреждены сердце, желудок и другие органы. Всего через шесть дней новорожденную выписали из больницы, а уже через сутки она могла самостоятельно дышать без подачи кислорода. Сейчас за ней ухаживает бабушка.

Мать девочки была арестована. Ее поместили в исправительный центр, а позже перевели в психиатрическую клинику.

Ранее сообщалось, что в США арестовали пару, которая попыталась продать новорожденных детей за пять тысяч долларов. Купить детей якобы собирался один из их родных.

