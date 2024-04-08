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02:15, 8 апреля 2024Из жизни

Женатого мужчину заставили пить мочу за роман на стороне

В Индии женатого мужчину связали и заставили пить мочу за роман на стороне

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В Индии на женатого мужчину напали за роман на стороне. Об этом сообщает News9Live.

Житель штата Уттар-Прадеш по имени Аман, состоявший в браке, предположительно, завел роман с девушкой из деревни Канор. Ее односельчане, узнав об этом, решили наказать мужчину. Они похитили Амана, связали его веревками по рукам и ногам и надели на его шею скрепленную между собой шнурками обувь. Затем мужчину заставили пить мочу.

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Когда родственники Амана обнаружили, что он пропал, то сразу обратились в полицию. Вскоре правоохранительным органам удалось найти мужчину. В ходе расследования выяснилось, что его подвергли насилию. Нападавшие были найдены, им предъявили обвинения в умышленном причинении вреда здоровью человека, похищении и заговоре.

Ранее сообщалось, что в Австралии вынесен приговор злоумышленнице, которая избила, раздела и связала женщину, а затем заперла ее в чемодане. Перед этим она поссорилась с будущей жертвой.

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      Алиса Удовик
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