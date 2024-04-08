Женщина отказалась от любимого алкогольного напитка и сбросила 63 килограмма

В Великобритании женщина отказалась от вина и чипсов и сбросила 63 килограмма

Жительница Великобритании отказалась от любимого алкогольного напитка в пользу чая и похудела вдвое. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летняя Джо Херли из города Харлоу, графство Эссекс, начала набирать лишний вес в 2018 году после того, как в результате врачебной ошибки лишилась матки. Женщина обратилась к медикам с жалобой на сильную боль во время менструаций. Британке провели обследование, во время которого врач случайно занес ей инфекцию. В результате у Херли развился сепсис, и медики приняли решение провести ей гистерэктомию — операцию по удалению матки.

Женщина пережила эмоциональное потрясение и перестала следить за собой. Она начала каждый день пить по бутылке вина и питаться сэндвичами, макаронами, едой навынос и сладостями, а вечерами объедаться сыром и чипсами. Из-за нездорового образа жизни вес Херли достиг 136 килограммов. Все изменилось лишь в 2021 году, когда она посетила вечеринку в честь Нового года. Британка обратила внимание на внешний вид других женщин и обнаружила, что все вокруг стройнее нее. «Я знала, что должна что-то предпринять, иначе я никогда не буду счастлива», — призналась она.

Спустя несколько месяцев Херли потребовалась операция по удалению абдоминальной грыжи, и для этого ей было необходимо сбросить лишний вес. Врачи предложили британке бариатрическую операцию, однако она испугалась хирургического вмешательства и отказалась. «Я не хотела рисковать и снова заболеть», — объясняет она.

Женщина твердо решила похудеть самостоятельно и быстро отказалась от всех вредных пищевых привычек. С утра она стала есть кашу, фрукты или йогурт, обедать супом, а на ужин готовить рыбу или курицу с овощами. Кроме того, Херли перестала пить вино, отдав предпочтение чаю, черному кофе и большому количеству воды. Женщина также стала посещать спортзал и плавать.

Всего за 10 месяцев ей удалось избавиться от 63 килограммов лишнего веса. Она продолжает вести здоровый образ жизни и теперь является наставником в организации по снижению веса. «Я никогда не чувствовала себя лучше. Я с гордостью показываю свое тело. Я так счастлива, что сама сбросила вес», — заявила журналистам Херли.

Ранее страдавшая от проблем со здоровьем жительница Великобритании отказалась от вредной еды, сбросила 44 килограмма и дала совет худеющим. По словам женщины, она начала поправляться еще в юности, потому что была зависима от еды навынос, часто ходила на вечеринки с друзьями и не занималась спортом.

