Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:25, 8 апреля 2024Из жизни

Женщина отказалась от любимого алкогольного напитка и сбросила 63 килограмма

В Великобритании женщина отказалась от вина и чипсов и сбросила 63 килограмма

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании отказалась от любимого алкогольного напитка в пользу чая и похудела вдвое. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летняя Джо Херли из города Харлоу, графство Эссекс, начала набирать лишний вес в 2018 году после того, как в результате врачебной ошибки лишилась матки. Женщина обратилась к медикам с жалобой на сильную боль во время менструаций. Британке провели обследование, во время которого врач случайно занес ей инфекцию. В результате у Херли развился сепсис, и медики приняли решение провести ей гистерэктомию — операцию по удалению матки.

Женщина пережила эмоциональное потрясение и перестала следить за собой. Она начала каждый день пить по бутылке вина и питаться сэндвичами, макаронами, едой навынос и сладостями, а вечерами объедаться сыром и чипсами. Из-за нездорового образа жизни вес Херли достиг 136 килограммов. Все изменилось лишь в 2021 году, когда она посетила вечеринку в честь Нового года. Британка обратила внимание на внешний вид других женщин и обнаружила, что все вокруг стройнее нее. «Я знала, что должна что-то предпринять, иначе я никогда не буду счастлива», — призналась она.

Спустя несколько месяцев Херли потребовалась операция по удалению абдоминальной грыжи, и для этого ей было необходимо сбросить лишний вес. Врачи предложили британке бариатрическую операцию, однако она испугалась хирургического вмешательства и отказалась. «Я не хотела рисковать и снова заболеть», — объясняет она.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Женщина твердо решила похудеть самостоятельно и быстро отказалась от всех вредных пищевых привычек. С утра она стала есть кашу, фрукты или йогурт, обедать супом, а на ужин готовить рыбу или курицу с овощами. Кроме того, Херли перестала пить вино, отдав предпочтение чаю, черному кофе и большому количеству воды. Женщина также стала посещать спортзал и плавать.

Всего за 10 месяцев ей удалось избавиться от 63 килограммов лишнего веса. Она продолжает вести здоровый образ жизни и теперь является наставником в организации по снижению веса. «Я никогда не чувствовала себя лучше. Я с гордостью показываю свое тело. Я так счастлива, что сама сбросила вес», — заявила журналистам Херли.

Ранее страдавшая от проблем со здоровьем жительница Великобритании отказалась от вредной еды, сбросила 44 килограмма и дала совет худеющим. По словам женщины, она начала поправляться еще в юности, потому что была зависима от еды навынос, часто ходила на вечеринки с друзьями и не занималась спортом.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      В Запорожье поврежден промышленный объект

      Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

      Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

      Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург

      Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

      Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

      Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше