Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка полностью разрушен из-за обстрела ВСУ

Жилой дом оказался полностью разрушен в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Что упало, я не видела, попало через один двор от меня. Я выглянула — там собралось много людей, была паника», — рассказала местная жительница Светлана.

Судя по осколкам выпущенного снаряда, украинские военные применили РСЗО. Повреждения в результате атаки также получил и ряд соседних домов.

В субботу, 6 апреля, ВСУ обстреляли несколько городов Донецкой народной республики (ДНР) ракетами и снарядами калибра 155 миллиметров.