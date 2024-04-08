Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 8 апреля 2024Бывший СССР

Жилой дом в Донецке оказался разрушен из-за обстрела ВСУ

Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка полностью разрушен из-за обстрела ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жилой дом оказался полностью разрушен в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Что упало, я не видела, попало через один двор от меня. Я выглянула — там собралось много людей, была паника», — рассказала местная жительница Светлана.

Судя по осколкам выпущенного снаряда, украинские военные применили РСЗО. Повреждения в результате атаки также получил и ряд соседних домов.

В субботу, 6 апреля, ВСУ обстреляли несколько городов Донецкой народной республики (ДНР) ракетами и снарядами калибра 155 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

      Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

      «Самая сексуальная юристка в мире» спустила джинсы перед камерой

      Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

      В США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

      Жилой дом в Донецке оказался разрушен из-за обстрела ВСУ

      «Росатом» потребовал от финской энергокомпании три миллиарда евро

      В России оценили реакцию Киева на обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС

      «Росатом» потребовал от европейской страны компенсировать срыв строительства АЭС

      Названа возможная замена главного тренера «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше