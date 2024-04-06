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13:43, 6 апреля 2024Бывший СССР

Украинские войска обстреляли несколько городов в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку ракетами с кассетными снарядами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько городов ДНР ракетами и снарядами калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно информации канала, в 10:00 субботы, 6 апреля, по Куйбышевскому району Донецка было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, между 6:55 и 12:35 по городу было выпущено 26 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Также с 6:55 до 9:20 украинские войска выпустили по Горловке 13 кассетных снарядов, а в 11:55 два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли сразу два населенных пункта в Белгородской области. В частности, в районе объездной дороги в городе Шебекино FPV-дроном был атакован трактор.

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      Никита Савин
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