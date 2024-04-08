Жителей российского населенного пункта эвакуируют из-за подтопления
Мэрия Орска объявила о превентивной эвакуации поселка Лесоторговый
Проживающих в населенном пункте Лесоторговый превентивно эвакуируют из-за опасности подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Орска.
По сообщению администрации, жителей поселка организованно вывезут автобусами.
«Не дожидаясь критической ситуации жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения. Автобусы ожидают людей на конечной остановке "Орское ДСУ-3" (...) Просим не игнорировать это сообщение», — объявили власти города.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались тысячи домов и участков.