Звезда «Городка» высказался о раздражающей особенности современного юмора

Стоянов заявил, что его раздражает мат в юмористических программах

Актер театра и кино, звезда юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов заявил, что его раздражает наличие мата в юморе. Об особенности современных юмористических программ он высказался в интервью блогерше Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Актер рассказал, что в жизни и на работе употребляет бранные слова. «Меня ненормативность в юморе, не могу сказать, что прям отталкивает безумно, потому что не надо быть ханжой. Я сам говорю на этом языке», — пояснил он.

При этом звезда «Городка» отметил, что в некоторых юмористических шоу мат звучит неуместно. «Я знаю программы, в которых меня это (нецензурная лексика — прим. «Ленты.ру») раздражает, потому что я вижу, что мат там не является эмоциональной характеристикой. Весь рейтинг и все остальное — на мате, вот это меня может раздражать бесконечно», — объяснил он.

Ранее Стоянов призвал не смотреть первые серии «Городка». По словам артиста, ему никогда не нравились первые выпуски шоу. Звезда проекта также поиронизировал над тем, что каждый раз, когда он просит зрителей не смотреть что-либо, они поступают наоборот.