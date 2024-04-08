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19:03, 8 апреля 2024Экономика

Звезда «Папиных дочек» рассказала о покупке квартиры в Москве

Звезда «Папиных дочек» Арзамасова решила купить квартиру в Москве

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Актриса Елизавета Арзамасова вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, ищет квартиру в Москве для покупки. О решении приобрести новую недвижимость звезда сериала «Папины дочки» рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы в данный момент находится в поиске теплого, классного, уютного места, которое станет для всей нашей семьи местом встреч», — поделилась Арзамасова.

По словам актрисы, ее семья рассматривает объекты в новостройках. Арзамасова и Авербух попросили знакомых рассказать о новых жилых комплексах в Москве, которые привлекли их внимание. Фигурист отметил, что новое жилье должно их удивить.

Ранее звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова подарила матери квартиру. Актриса отметила, что шла к такой покупке десять лет.

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      Александра Качан
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