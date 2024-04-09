50 из 60 миллиардов долларов для Украины останутся в США

Шеф Пентагона Остин: 50 из 60 миллиардов долларов для Украины получит ВПК США

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США получит 50 из 60 миллиардов долларов, предусмотренных в новом пакете помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, его слова передает РИА Новости.

«Порядка 50 миллиардов долларов из этого запроса потекут через нашу промышленную базу, создадут хорошие рабочие места для американцев в тридцати штатах», — заявил шеф Пентагона.

Ллойд Остин добавил, что в помощи Украине в наибольшей степени заинтересованы именно американские военно-промышленные компании.

Ранее стало известно, что Конгресс США может одобрить новый пакет помощи Киеву в апреле 2024 года.