Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 9 апреля 2024Мир

Дипломат назвал сроки одобрения США помощи Украине на 61 миллиард долларов

В США предположили одобрение помощи Украине на 61 миллиард долларов в апреле

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Конгресс США одобрит пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов в апреле. С таким заявлением в интервью «РБК-Украина» выступил бывший спецпредставитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер.

«Я считаю, что дополнительная помощь Украине составит 61 миллиард. И я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Я ошибался раньше. Я готов снова ошибиться», — предположил дипломат, добавив, что 80 процентов конгрессменов поддерживают Украину.

Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон намерен убедить американских конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине во время своей поездки в США.

***
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Бывший бездомный стал одним из лучших российских писателей

      Лавров подтвердил планы Путина посетить Китай

      Перечислены необычные симптомы рака носа

      Американец-старовер поехал жить в Приморье

      Жители российского региона пожаловались на желто-голубые остановки

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

      Туристы жестоко избили водителя такси ради денег и сбежали на родину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше