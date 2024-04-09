Дипломат назвал сроки одобрения США помощи Украине на 61 миллиард долларов

В США предположили одобрение помощи Украине на 61 миллиард долларов в апреле

Конгресс США одобрит пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов в апреле. С таким заявлением в интервью «РБК-Украина» выступил бывший спецпредставитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер.

«Я считаю, что дополнительная помощь Украине составит 61 миллиард. И я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Я ошибался раньше. Я готов снова ошибиться», — предположил дипломат, добавив, что 80 процентов конгрессменов поддерживают Украину.

Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон намерен убедить американских конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине во время своей поездки в США.