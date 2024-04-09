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04:05, 9 апреля 2024Ценности

54-летняя актриса показала откровенные фото с отдыха

54-летняя актриса Хизер Грэм показала фигуру в бикини на отдыхе в Мексике

Фото: @imheathergraham

Американская актриса Хизер Грэм показала откровенные фото с пляжного отдыха в городе Саюлита, Мексика. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков звезда фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» продемонстрировала фигуру в белом бикини из фактурной ткани. Она позировала в полный рост на песчаном берегу на фоне моря и скал. При этом артистка распустила уложенные волнами волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, знаменитость примерила коричневый купальник, который состоял из топа с треугольным чашками и мини-стрингов с завязками на бедрах. В данном наряде она в том числе предстала боком к камере, облокотившись о перила и прогнувшись в спине.

Ранее в апреле британская актриса и ведущая Аманда Холден также порадовала фанатов видео в откровенном образе.

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      Карина Черных
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