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07:34, 9 апреля 2024Ценности

57-летняя блогерша с тату по всему телу снялась обнаженной

Фото: @tatu_butterfly_flower

Немецкая блогерша Керстин Тристан с татуировками по всему телу снялась обнаженной. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 57-летняя женщина позировала боком к камере, сидя на белом меховом пледе. При этом она отказалась от одежды и прикрыла грудь согнутыми в коленях ногами.

Кроме того, жительница Германии распустила окрашенные в блонд волосы и нарастила ресницы. В то же время она выбрала в качестве украшений несколько браслетов из металла и бусин и продемонстрировала пирсинг в разных частях носа и многочисленные серьги в ухе. В свою очередь, на коже блогерши оказались растительные орнаменты, рисунки цветов, птиц и животных и изображение человеческого лица.

В январе модель Бекки Холт, которую прозвали «самой татуированной женщиной Британии», показала фигуру в нижнем белье.

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      Карина Черных
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