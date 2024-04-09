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18:36, 9 апреля 2024Из жизни

58-летняя женщина простояла в планке более четырех часов и побила рекорд

Женщина из Канады простояла в планке 4,5 часа и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Жительница Канады провела в планке 4,5 часа и смогла побить рекорд. Об этом пишет Fox News.

Донна Джин Уайлд — 58-летняя женщина из города Альберта, у которой пятеро детей и 12 внуков, стала мировой рекордсменкой. Канадка простояла в планке чуть более четырех с половиной часов. Рекорд был побит в спортивном зале средней школы, где Уайлд когда-то была заместителем директора. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, она должна была все время держать предплечья и пальцы ног на полу, а остальную часть тела — прямой и приподнятой над полой.

Уайлд рассказала, что обычно она тренируется по три часа каждый день, но во время подготовки к рекорду она увеличила время тренировок до шести часов. Женщина начала тренировать выносливость при помощи планки 12 лет назад, когда сломала запястье и не могла бегать или поднимать тяжести. «Я поняла, что могу читать и делать что-то еще, когда стою в планке, и влюбилась в это», — сказала Уайлд.

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Рекордсменка отметила, что первые два часа испытания пролетели довольно быстро, но вторая половина оказалась гораздо сложнее. «Последний час был самым трудным, просто нужно было сохранять концентрацию и форму», — отметила она.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка Зара из Чехии дошла до базового лагеря Эвереста и побила мировой рекорд. Она совершала восхождение в сопровождении отца и семилетнего брата.

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      Антонина Черташ
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