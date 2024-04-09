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14:48, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о проблемах уехавших россиян

Кадр: Metametrica \ YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о проблемах, с которыми столкнулись уехавшие из России граждане. Подробностями он поделился в интервью для проекта Metametrica, доступном на YouTube.

По словам блогера, он не понимает, почему находящиеся в эмиграции россияне не говорят о минусах западных стран, в которые они переехали. Как объяснил Лебедев, после поездки в США и путешествий по Европе он понял, что на Западе меньше свободы, чем в России.

«Я не понимаю, как они там [находятся]. Если они такие тонко чувствующие, как они туда попали? Почему они не скажут правду, как они ощущают [себя] на самом деле? Что им приходится здесь помолчать, там потерпеть, тут *** завалить, здесь не отсвечивать?», — задался вопросом дизайнер.

Лебедев предположил, что за критику западной системы российским мигрантам могут грозить штрафные санкции.

Ранее Лебедев заявил, что тем, кто покинул Россию, можно возвращаться в страну. Он подчеркнул, что в России все хорошо и спокойно.

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