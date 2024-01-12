Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:46, 12 января 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев обратился к желающим вернуться в Россию

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинувшим Россию гражданам можно спокойно возвращаться домой. К уехавшим из страны он обратился в выпуске шоу «Ответошная», доступном во «ВКонтакте».

Пользователь сети, живущий за рубежом, поинтересовался у Лебедева, насколько безопасно возвращаться в Россию. «Можно абсолютно спокойно не переживать и приезжать в Россию. Здесь все хорошо, спокойно, замечательно», — высказался блогер.

На опасения пользователя относительно того, что его могут отправить в зону спецоперации, Лебедев ответил, что в России нет дефицита желающих пойти на фронт. Он подчеркнул, что за участие в военных действиях «платят неплохие деньги».

Ранее Лебедев назвал преимущество России перед США. По его словам, в Соединенных Штатах не чистят дороги от снега, тогда как в России, например, автомобильные трассы расчищают на сотни километров вперед.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Москвичей предупредили о сильных морозах в ближайшие дни

      Россия отреагировала на обвинения в миграционном кризисе в Финляндии

      Международная федерация хоккея опровергла влияние России на отстранение Израиля

      В МИД назвали рейдерством изъятие культурного центра в Латвии

      С шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч за представление с гигантским рулетом

      Покинувшие Россию фехтовальщики захотели выступать за США на Олимпиаде. Они готовятся стать американскими гражданами

      Глава украинской разведки признал усталость украинцев от конфликта

      Курс доллара опустился ниже 88 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости