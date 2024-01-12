Артемий Лебедев обратился к желающим вернуться в Россию

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинувшим Россию гражданам можно спокойно возвращаться домой. К уехавшим из страны он обратился в выпуске шоу «Ответошная», доступном во «ВКонтакте».

Пользователь сети, живущий за рубежом, поинтересовался у Лебедева, насколько безопасно возвращаться в Россию. «Можно абсолютно спокойно не переживать и приезжать в Россию. Здесь все хорошо, спокойно, замечательно», — высказался блогер.

На опасения пользователя относительно того, что его могут отправить в зону спецоперации, Лебедев ответил, что в России нет дефицита желающих пойти на фронт. Он подчеркнул, что за участие в военных действиях «платят неплохие деньги».

Ранее Лебедев назвал преимущество России перед США. По его словам, в Соединенных Штатах не чистят дороги от снега, тогда как в России, например, автомобильные трассы расчищают на сотни километров вперед.