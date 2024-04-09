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23:30, 9 апреля 2024Мир

Белый дом оценил возможность Китая оказывать помощь России в связи с СВО

Белый дом не видит свидетельств оказания Китаем помощи России в связи с СВО

Фото: Pixabay

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, оценивая возможность оказания Китаем помощи России в связи с проведением ею специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил, что в настоящее время у США нет свидетельств соответствующих действий со стороны Пекина, сообщает РИА Новости.

«Мы не увидели каких-либо свидетельств того, что они оказывают прямую военную помощь России», — заявил представитель американской администрации.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен масштабами вклада Пекина в российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Ранее стало известно, что Китай поддерживает идею проведения мирной конференции по Украине с участием России на равноправной основе и с обсуждением всех вариантов урегулирования.

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      Марина Совина
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