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12:25, 9 апреля 2024Мир

Боррель допустил закрытие «оборонного зонтика» США над Европой

Боррель допустил закрытие «оборонного зонтика» США, защищавшего Европу

Фото: Yves Herman / Reuters

«Оборонный зонтик» США, защищающий Европу, может прекратить свое действие. Его скорое закрытие допустил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может скоро закрыться, в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя», — заявил Боррель в ходе конференции в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии добавил, что НАТО остается актуальным форматом в Европе, однако внутри альянса «должна появиться европейская компонента».

В ходе этой же конференции Боррель сообщил о невозможности создания общей армии ЕС в ближайшем будущем.

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      Елизавета Мытарева
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