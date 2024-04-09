Боррель допустил закрытие «оборонного зонтика» США над Европой

Боррель допустил закрытие «оборонного зонтика» США, защищавшего Европу

«Оборонный зонтик» США, защищающий Европу, может прекратить свое действие. Его скорое закрытие допустил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может скоро закрыться, в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя», — заявил Боррель в ходе конференции в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии добавил, что НАТО остается актуальным форматом в Европе, однако внутри альянса «должна появиться европейская компонента».

В ходе этой же конференции Боррель сообщил о невозможности создания общей армии ЕС в ближайшем будущем.