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10:42, 9 апреля 2024Ценности

Бьянку Цензори в наряде без нижнего белья заметили на свидании с Канье Уэстом

Фото: Gamr / Bigkhrome / Backgrid / Legion-Media

Папарацци заметили дизайнера Бьянку Цензори в откровенном наряде на свидании с мужем, рэпером Канье Уэстом. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Возлюбленные направлялись в итальянский ресторан Bacari в Лос-Анджелесе. Так, супруга артиста выбрала прозрачное облегающее платье, красные капроновые гольфы и розовые открытые босоножки. На размещенных кадрах видно, что женщина решила провести романтический вечер без нижнего белья.

Уэст, в свою очередь, предпочел пойти в общественное заведение в объемной куртке, штанах и кожаных ботинках черного цвета. При этом он надел черные солнцезащитные очки и перчатки.

Ранее сообщалось, что инсайдер заподозрил Бьянку Цензори в желании носить «голые» наряды во время беременности. По его словам, женщина планирует родить ребенка от Канье Уэста. «Я не удивлюсь, если она скоро забеременеет и по-прежнему будет носить откровенные наряды, как это делала певица Рианна», — заявил источник.

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      Карина Черных
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