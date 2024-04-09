69-я параллель
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13:33, 9 апреля 202469-я параллель

Бывший бездомный стал одним из лучших российских писателей

Бывший бездомный из Якутии Перкин стал финалистом премии «Писатель года»

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бывший бездомный из Якутии Анатолий Перкин был признан одним из лучших российских писателей и стал финалистом премии «Писатель года» за 2023 год. Об этом сообщается на сайте премии.

Категория, финалистом которой стал Перкин, — «Реальные истории». Финалистов и лауреатов премии объявили в Центральном Доме литераторов 21 марта во Всемирный день поэзии.

Как отмечает портал KP.RU, в восьмидесятые Перкин остался без документов и жилья и был вынужден бродяжничать. Сообщается, что будущему писателю приходилось жить на вокзалах и в монастырях — об этом периоде своей жизни Перкин и написал мемуары.

Ранее стало известно, что американский писатель Брэндон Тейлор получил гражданство России. Мужчина получил вид на жительство три года назад, все это время он жил в Магниторске вместе с женой Ольгой, с которой познакомился в интернете в 2014 году.

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      Марк Леонов
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