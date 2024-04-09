Бывший бездомный стал одним из лучших российских писателей

Бывший бездомный из Якутии Перкин стал финалистом премии «Писатель года»

Бывший бездомный из Якутии Анатолий Перкин был признан одним из лучших российских писателей и стал финалистом премии «Писатель года» за 2023 год. Об этом сообщается на сайте премии.

Категория, финалистом которой стал Перкин, — «Реальные истории». Финалистов и лауреатов премии объявили в Центральном Доме литераторов 21 марта во Всемирный день поэзии.

Как отмечает портал KP.RU, в восьмидесятые Перкин остался без документов и жилья и был вынужден бродяжничать. Сообщается, что будущему писателю приходилось жить на вокзалах и в монастырях — об этом периоде своей жизни Перкин и написал мемуары.

Ранее стало известно, что американский писатель Брэндон Тейлор получил гражданство России. Мужчина получил вид на жительство три года назад, все это время он жил в Магниторске вместе с женой Ольгой, с которой познакомился в интернете в 2014 году.