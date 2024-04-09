Бывший депутат Саамского парламента Норвегии объявлена в розыск в России

Экс-депутата Саамского парламента Норвегии объявили в розыск в России

В России бывшего депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, Эйру разыскивают за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские следователи возбудили против нее уголовное дело.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против 50 чиновников Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии за снос памятников советским солдатам. Одним из оснований начавшегося расследования стал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге по решению главы района Ондржея Коларжа, его заменили на монумент в честь освобождения Праги.