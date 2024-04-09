Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:01, 9 апреля 2024Наука и техника

Созданы избирательно разрушающие рак наночастицы

Advanced Science: созданы избирательно разрушающие рак наночастицы

Изображение: Advanced Science (2024) / phys.org

Ученые создали белковые микроматериалы, которые в течение длительного времени выделяют наночастицы, атакующие определенные раковые клетки и уничтожающие их. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Новая технология имитирует секреторные гранулы эндокринной системы человека. Ее химическая структура включает в себя координационное соединение ионов цинка и домен, богатый гистидином — незаменимой аминокислотой, которая входит в состав активных центров множества ферментов.

Подобно своим природным аналогам, эти синтетические структуры высвобождают биологически активные белки во время медленного процесса самораспада, происходящего in vitro (в пробирке) и при введении in vivo (в живом организме). Эти белки в форме наночастиц нацеливаются на определенные типы раковых клеток для избирательного разрушения.

Исследовательская группа проанализировала молекулярную структуру этих материалов и динамику процесса секреции как in vitro, так и in vivo. Ученые продемонстрировали высокую эффективность системы на животной модели колоректального рака при подкожном введении, а также то, как высвободившиеся белковые наночастицы накапливались в опухолевых тканях.

По словам ученых, метод обеспечивает высокий уровень лекарства в опухолевых тканях, что позволяет избежать повторное внутривенное введение.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Дипломат назвал сроки одобрения США помощи Украине на 61 миллиард долларов

      Экс-главврач ВСУ ушла с военной службы

      Названы цены новых Lada Granta с «автоматом»

      В России вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на косе реки

      Вынесен вердикт заказавшей ученикам расправу директору российской школы

      В ДНР ракетным ударом поразили железнодорожный состав с подкреплением ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше