Advanced Science: созданы избирательно разрушающие рак наночастицы

Ученые создали белковые микроматериалы, которые в течение длительного времени выделяют наночастицы, атакующие определенные раковые клетки и уничтожающие их. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Новая технология имитирует секреторные гранулы эндокринной системы человека. Ее химическая структура включает в себя координационное соединение ионов цинка и домен, богатый гистидином — незаменимой аминокислотой, которая входит в состав активных центров множества ферментов.

Подобно своим природным аналогам, эти синтетические структуры высвобождают биологически активные белки во время медленного процесса самораспада, происходящего in vitro (в пробирке) и при введении in vivo (в живом организме). Эти белки в форме наночастиц нацеливаются на определенные типы раковых клеток для избирательного разрушения.

Исследовательская группа проанализировала молекулярную структуру этих материалов и динамику процесса секреции как in vitro, так и in vivo. Ученые продемонстрировали высокую эффективность системы на животной модели колоректального рака при подкожном введении, а также то, как высвободившиеся белковые наночастицы накапливались в опухолевых тканях.

По словам ученых, метод обеспечивает высокий уровень лекарства в опухолевых тканях, что позволяет избежать повторное внутривенное введение.