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18:27, 9 апреля 2024Силовые структуры

Бывшему координатору «Штаба Навального» ужесточили приговор

Суд ужесточил приговор экс-координатору уфимского «Штаба Навального» Чанышевой

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему координатору уфимского «Штаба Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В результате рассмотрения жалобы на приговор, которое прошло в закрытом режиме, осужденной увеличили срок с 7,5 до 9,5 года лишения свободы.

В июне 2023 года Кировский суд Уфы признал ее виновной по ряду статей: «Организация экстремистского сообщества», «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», «Призывы к экстремистской деятельности». Бывший активист штаба Рустем Мулюков (внесен в список террористов и экстремистов) тогда же был осужден на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Прокурор в ходе прений запросил Чанышевой наказание в виде 12 лет заключения. Она свою вину не признала, назвав дело политическим. Ее задержали в ноябре 2021 года.

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      Любовь Ширижик
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